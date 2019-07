Salvini ai No Tav: “Nessuna violenza sarà tollerata, 500 gli agenti impegnati”

Il ministro dell'Interno in merito alla manifestazione di sabato a Torino: "Attenzione massima"

Matteo Salvini avvisa i No Tav in merito alla manifestazione di sabato prossimo in programma a Torino. “Ognuno può esprimere liberamente il proprio pensiero, ma nessuna violenza sarà tollerata, né resterà impunita” ha scritto su Facebook il ministro dell’Interno.

“Attenzione massima per questo fine settimana, con il totale sostegno alle nostre forze dell’ordine” ha chiosato il leader della Lega che ha annunciato un massiccio spiegamento di agenti per garantire la sicurezza.

“Saranno circa 500 gli agenti impegnati sul posto nel fine settimana, sono costantemente in contatto con la prefettura di Torino”, la rassicurazione del ministro dell’interno sui suoi account social.