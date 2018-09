Salvini attacca i giudici, Possibile: “Sospensione leggi per eletti è dittatura”

La Procura di Palermo ha inviato al tribunale dei ministri gli atti dell’inchiesta sul ministro dell’Interno Matteo Salvini, relativamente al blocco dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera “Diciotti” nel porto di Catania con oltre 150 migranti a bordo. Il reato ipotizzato è quello di sequestro di persona aggravato.

LO SHOW VIA FACEBOOK

La reazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non si è fatta attendere e ha avuto forme da show: ha aperto in diretta Facebook la lettera inviata dal procuratore. “Interrogatemi domani, mi costituisco. Io avrei privato della libertà personale questi migranti che sono scappati, scomparsi, che non vogliono dare le generalità”, ha commentato. “Qui c’è un organo dello Stato che indaga un altro organo dello Stato, con la piccolissima differenza che questo organo dello Stato è stato eletto da voi. A questo ministro avete chiesto di controllare i confini, contrastare gli sbarchi clandestini. Non sono preoccupato né terrorizzato”.

POSSIBILE: “RISPETTO DELLA LEGGE”

Commentando le dichiarazioni rese sui social da Salvini contro i magistrati, la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, e Andrea Maestri, della segreteria nazionale dello stesso partito, hanno dichiarato: “Matteo Salvini continua a credersi al di sopra della legge, ma la sospensione delle leggi per chi è stato eletto si chiama dittatura. Il ministro dell’Interno deve accettare il fatto di essere indagato: spetta ai giudici fare chiarezza, non può appellarsi al consenso popolare come continua a fare. In una democrazia esistono pesi e contrappesi: dovrebbe saperlo visto che ha giurato sulla Costituzione”. Dopo aver informato degli incontri in piazza dell’opposizione nei prossimi giorni, hanno aggiunto:”Il rispetto della legge è alla base di ogni sistema democratico. E nessuno, proprio nessuno, può pensare di aggirarlo, blaterando nelle dirette Facebook”