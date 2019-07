Salvini: “Contento di essere stato utile al ritrovamento dell’arsenale”

Matteo Salvini commenta la notizia di un attentato progettato ai suoi danni, con tanto di arsenale ritrovato a Torino, svelando un dettaglio particolare: “Sono contento di essere stato utile per far scoprire la cosa e di aver fatto trovare questo missile”, racconta il ministro dell’interno.

“Quotidianamente mi arrivano tante minacce di morte, anche questa ci era stata segnalata e la conoscevamo bene, ma non intendo fare pubblicità a nessuno. In questi casi non si sa mai se si ha a che fare con matti, mitomani o con qualcosa di seria”, prosegue Salvini.

Ma chi riguardava la segnalazione? “Un gruppo ucraino che avrebbe voluto attentare alla mia vita. Abbiamo inoltrato la segnalazione e in questo caso evidentemente non si trattava di un matto o di un mitomane. Sono contento che questa minaccia nei miei confronti sia servita a scoprire questo arsenale e dico grazie alle forze dell’ordine quando fanno il loro lavoro contro filo-comunisti, filo-nazisti, filo-chiunque”.