Salvini a muso diro: “Anche il Salone dell’Auto scappa da Torino, altro danno dei 5Stelle”

Il leader del Carroccio tuona contro gli alleati di governo. "Non si governa solo con i no"

“Anche il Salone dell’Auto scappa da Torino, dopo le Olimpiadi e i ritardi sulla Tav altro danno dei 5Stelle alla città: basta, non si governa solo con i no“. Lo ha affermato, in una nota, il vice presidente del Consiglio e leader del Carroccio, Matteo Salvini, puntando il dito contro gli alleati di governo.