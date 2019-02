Salvini su Twitter: “Torino ostaggio dei delinquenti dei centri sociali”

"In galera questi criminali"

Quasi in tempo reale con gli incidenti in pieno centro a Torino, Matteo Salvini ha scritto su Twitter per esprimere solidarietà alle forze dell’ordine e agli stessi cittadini del capoluogo piemontese.

“Torino e i cittadini sono ostaggio di qualche centinaio di delinquenti dei centri sociali”, il cinguettio del ministro dell’interno. “Tutto il mio supporto ai torinesi e alle forze dell’ordine, per questi criminali (che sono stati finalmente sgomberati pochi giorni fa) la pacchia è finita”.

Successivamente Salvini ha rilasciato altre dichiarazioni in merito agli incidenti di Torino: “Galera per questi infami. Ridotti quasi a zero gli sbarchi adesso si chiudono i centri sociali frequentati dai criminali”.