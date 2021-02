Sam Cheyenne, la reginetta di Instagram

Ha aperto il suo account Instagram nel 2012, quando aveva appena 16 anni. Adesso è cresciuta al punto da diventare una vera e propria reginetta dei social, anche grazie alle sue curve da urlo.

Sam Cheyenne è una conturbante modella che non perde l’occasione per condividere foto birichine sul popolare social network. E i followers mostrano di gradire, dal momento che il loro numero lievita di giorno in giorno.

Spesso accompagnata a Drake, fedele cagnolone dagli occhi di ghiaccio, Sam si mostra in tutte le salse. E anche qualche oretta spensierata ai videogiochi può diventare, grazie a lei, un’esperienza mozzafiato.