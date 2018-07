Samba rapita alla Cavallerizza: «Da un mese non dormo più»

Della piccola Samba, meticcia di 2 anni, non c’è più alcuna traccia da un mese. Il cane, infatti, è sparito durante una serata di festa di giugno alla Cavallerizza Reale. Rubato da due persone, almeno secondo il racconto del padrone che da quel giorno non riesce più a mangiare e a chiudere occhio. Florin, romeno di 34 anni, ha perso quell’animale con cui viveva dal 2016. Per lui era come un compagno di giochi, un piccolo simbolo dell’integrazione. «Stavo partecipando a una festa con un paio di amiche – racconta Florin – quando sono stato avvicinato da due persone, un uomo e una donna. Potevano avere tra i 20 e i 30 anni, non di più». Lei con i capelli neri, robusta. Lui alto e magro, ben vestito. «Mi hanno detto che lavoravano per conto delle guardie zoofile e che non potevo tenere il cane, perché c’era troppo rumore» ricorda l’uomo.

