Samuel dal vivo su una barca: un live come i miti del rock

Il suo palco sarà una barca, la platea il mare cristallino delle isole Eolie. Esatto. È questa la location scelta da Samuel per le prime tre tappe del suo nuovo tour che, dopo il secret live tenutosi a Torino il 22 giugno scorso all’Nh Collection, prenderà il via il 16 luglio da Vulcano, per proseguire il 22 a Filicudi e il 27 a Stromboli.

Cosa meglio della musica e del mare aperto per evocare il senso di libertà ritrovata dopo il lockdown e la voglia di non fermarsi più, evitando, tra l’altro, gli assembramenti . Questo il messaggio che il cantante torinese, dall’affascinante imbarcazione di fronte alle coste di Vulcano, vorrà regalare con il suo dj set finalmente ed esclusivamente live. Chi lo vorrà, lo potrà seguire dalle proprie barche.

Dopo le tre date “esclusive”, Samuel proseguirà a terra con altre cinque destinazioni: l’Arezzo Music Fest il 1 agosto, il Reload Festival di Biella il 2, il Festival Abbabula a Sassari il 7 agosto, Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro il 13, l’Estate Nursina di Norcia il 22. Prezzi dei biglietti da 5 a 25 euro a seconda delle location. Il live in barca, ovviamente, sarà gratuito.

Con i suoi concerti di Vulcano, Samuel Romano continua l’elenco dei musicisti che nel corso della storia della musica si sono fatti notare anche per avere scelto luoghi particolari per esibirsi, non ultimo Jovanotti, che lo scorso anno ha addirittura scelto per la sua tournée estiva le spiagge italiane. Tra i precursori di questa piacevole tendenza spiccano i Beatles che il 30 gennaio del 1969 si esibirono a sorpresa sul tetto della Apple (non quella di Steve Jobs, ma la società fondata proprio dalla band) in pieno centro a Londra.

La sera del 15 luglio del 1969, un’altra storica band internazionale, i Pink Floyd si esibirono dal mare di Venezia di fronte a piazza San Marco per un concerto davvero emozionante. E ancora prima, nel 1971, suonarono in un contesto particolare: il famoso documentario “Live at Pompeii”. I Kiss, in occasione della loro reunion, nel 1966, si esibirono niente meno che sotto il ponte di Brooklyn a New York, suonando alcuni dei propri classici.

Il 27 marzo del 1987, gli U2 entrarono definitivamente nella storia della musica registrando il videoclip di “Where the streets have no name” sul tetto di un negozio di liquori di Los Angeles. L’8 dicembre del 2013, infine, i Metallica raggiunsero un invidiabile primato, divenendo la prima band ad essersi esibita in tutti i continenti nel giro di un anno raggiungendo addirittura l’Antartide. Il live avvenne sotto una cupola presso la stazione argentina Carlini.