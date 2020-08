Samuel (dopo il tampone) darà il via ai Big

Sarebbe dovuto essere proprio Samuel, l’amato leader dei Subsonica, a inaugurare ufficialmente questa sera la seconda parte dei concerti in seguito al lockdown. Dopo il suo soggiorno in Sardegna, però, l’artista torinese ha voluto rimandare la data dell’Hiroshima Mon Amour al 9 settembre, per consentire così a se stesso e alla sua crew di fare tutti gli accertamenti clinici necessari a causa dei focolai di Covid registrati sull’isola. «Fermarsi era doveroso, ma tra qualche giorno potremo ripartire – ha comunicato Samuel ieri – Il buon senso e il dovere di garantire la salute di tutti (staff e spettatori) sono i motivi per cui ho dovuto riprogrammare alcune date del #GolfoMisticoLive. Ho preferito aspettare per precauzione, sto bene e presto potremo rivederci dal vivo». Un passo avanti e tre indietro, in sostanza, per la musica dopo il lockdown ma, tutto lascia intendere che in un modo o in un altro, ossia attraverso mille e giuste precauzioni, lo show potrà continuare. Il D Day dei live pop torinesi sarà quindi il 9 settembre giorno in cui Samuel aprirà ancora una volta le danze ai concerti che, si spera, si faranno sempre più grandi man mano che ci si avvicinerà a ottobre, quando, finalmente, si tornerà nei grandi spazi indoor.

