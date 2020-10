Ritrovato il corpo senza vita del 36enne di Quarona disperso dalla scorsa notte: salvo il fratello minore che era in auto con lui

Disperso dalla scorsa notte, il suo corpo è stato ritrovato oggi pomeriggio lungo la riva del fiume Sesia, nel Vercellese. Il maltempo ha ucciso Samuel Pregnolato, 36enne di Quarona.

Stava viaggiando a bordo della sua auto in compagnia del fratello minore Nicolas, quando, ieri, la strada ha ceduto e il fiume ha letteralmente divorato la macchina.

Nicolas è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo aggrappandosi ad alcuni rami, Samuel purtroppo no.