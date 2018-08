San Donato, arrestato stalker romeno

Un uomo di 35 anni di nazionalità romena è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di San Donato per i ripetuti atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’ultimo episodio il 12 agosto, culminato con percosse davanti alla figlioletta dei due, di appena tre anni, che ha provocato alla donna contusioni guaribili in sette giorni.

Il giorno dopo lo stesso stalker si è presentato nuovamente presso l’abitazione della compagna, che ha allertato le forze dell’ordine. La perquisizione effettuata ha consentito di rinvenire e sequestrare quattro taglierini, due coltelli e una forbice, nascosti nell’auto dell’uomo.

Il cittadino romeno è stato arrestato per atti persecutori in flagranza di reato e denunciato per maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesioni personali e possesso di armi o oggetti atti ad offendere.