San Donato, entra in un bar e accoltella il titolare: arrestata 26enne [FOTO]

La giovane, di nazionalità russa, prima ha spruzzato spray urticante e poi ha ferito l'uomo: è in gravi condizioni, ma non rischia la vita

Sconcerto e paura in via San Donato. Intorno alle 13.50 una donna di 26 anni di nazionalità russa è entrata in un bar e prima ha spruzzato spray urticante, poi ha accoltellato il titolare, un uomo di 47 anni, italiano.

L’uomo è stato raggiunto dalle coltellate all’addome e a un braccio, riportando varie ferite. È stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Immediato l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno immediatamente bloccato e arrestato la donna. Non si conoscono ancora i motivi del gesto, riconducibili verosimilmente a discussioni relative a trattative di lavoro.