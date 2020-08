San Donato, giovane scippatore preso da poliziotto libero dal servizio

Un ragazzo minorenne è stato arrestato per furto dopo aver scippato il telefonino a una donna a bordo del suo monopattino. Lunedì, poco prima delle 20, la vittima è uscita da un supermercato e ha percorso via Belli per dirigersi a casa. Mentre stava leggendo alcuni messaggi al cellulare è stata raggiunta alle spalle da due persone a bordo di un monopattino che, in modo fulmineo, le hanno strappato di mano lo smartphone e si sono dati alla fuga.

La donna ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei passanti. Alcuni di questi, tra i quali un poliziotto libero dal servizio, si sono posti all’inseguimento degli scippatori i quali, dopo aver abbandonato il mezzo, sono fuggiti prima in via Lessona e poi in via Omegna.

Uno dei due, dopo aver sbattuto contro un’auto in sosta rompendone lo specchietto retrovisore, è caduto per terra ed è stato raggiunto e bloccato dagli inseguitori, che lo hanno consegnato agli agenti del Commissariato San Donato nel frattempo giunti sul posto.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto e i poliziotti ritroveranno poi anche il cellulare abbandonato su un cornicione di un condominio di via Nazario, angolo via Pamparato, smartphone che è stato riconsegnato poi alla proprietaria.