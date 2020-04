San Donato, litiga con la compagna per futili motivi e la caccia di casa: arrestato

Lo scorso 25 aprile, nel corso della notte, una cittadina italiana residente nel quartiere San Donato è stata aggredita dal proprio compagno per futili motivi e chiusa dallo stesso fuori casa. All’arrivo nello stabile, i poliziotti della Squadra Volante hanno trovato la vittima sul pianerottolo, in pigiama, in lacrime e in evidente stato di agitazione.

Gli agenti sono riusciti a farsi aprire dall’uomo, un 45enne italiano, che poi li ha attesi sdraiato sul letto, come se nulla fosse. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere un quadro di violenze, piscologiche e fisiche, perdurante da diversi anni. La donna, che versa in uno stato di sudditanza nei confronti dell’uomo, unica fonte di reddito nel nucleo familiare, negli scorsi mesi si era fatta forza, denunciandolo in due occasioni, a fronte di numerosissime remissioni di querele precedenti.

Per lui era infatti scattata a ottobre del 2019 la misura dell’ammonimento del Questore per i maltrattamenti operati. Poiché la sua condotta antigiuridica è continuata nel tempo in modo chiaro e inequivocabile, l’uomo violento è stato tratto in arresto. Alla vittima, già inserita nel database del “Progetto Eva”, è stato garantito adeguato supporto psicologico da parte di personale specializzato.