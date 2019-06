San Donato, prova a rubare confezione di carne dal supermercato: presa

Una donna di 48 anni, di nazionalità peruviana, è stata arrestata dagli agenti di polizia del commissariato San Donato-Milano per rapina. Sabato sera, poco dopo le 23, gli agenti sono intervenuti in un supermercato di via San Donato dove personale dell’esercizio stava trattenendo una donna che aveva tentato di impossessarsi di prodotti furtivamente.

La quarantottenne, dopo aver pagato una lattina di birra, ha oltrepassato la barriera delle casse e si è azionato l’allarme. La donna, infatti, aveva occultato una confezione di carne nella propria borsa. Quando gli addetti del supermercato hanno chiesto alla donna di pagare il prodotto, non solo si è rifiutata ma ha insultato entrambi i dipendenti dell’esercizio, spingendo e strattonando uno dei due che aveva cercato di fermarla.

All’arrivo degli agenti la cittadina peruviana, con precedenti di polizia a carico, è stata tratta in arresto. Per lei, che già aveva l’obbligo di presentazione alla P.G. una volta a settimana, è anche stato disposto l’aggravamento della stessa misura dovendo recarsi in commissariato due volte a settimana.