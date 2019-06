A San Giovanni festa con 300 droni, un maxi spettacolo da 750mila euro

Per lo show del 24 giugno in piazza Vittorio Veneto potranno entrare fino a 38mila persone

La Gran Madre sullo sfondo, oltre 300 droni luminosi in volo, uno specchio d’acqua e la voglia di superare i propri limiti. Sono questi gli ingredienti principali della festa di San Giovanni 2019, nuovamente allestita in piazza Vittorio Veneto, dopo un anno di assenza.

«È un evento con tre caratteristiche principali – spiega la sindaca Chiara Appendino -. È innovativo, per famiglie e cresce». Giunto quest’anno alla seconda edizione, lo spettacolo di droni appare, infatti, più tecnologico rispetto al passato. Aumenta, in primo luogo, il numero dei dispositivi che si alzeranno in cielo la sera del 24 giugno: 302 in totale, contro i 200 dell’anno passato. Dopodiché, la tecnologia 5g verrà messa al servizio dello spettacolo e ne permetterà la fruizione anche a tutti coloro che non potranno essere fisicamente in piazza, grazie alla diretta streaming condotta da RaiNews24.

Inoltre, rispettando in pieno il claim dell’evento che spinge verso il superamento dei propri limiti, la festa di San Giovanni di quest’anno alza la posta anche sul piano del numero di spettatori. Se nel 2018, infatti, la location di piazza Castello consentiva una capienza massima di 20mila persone, più 10mila in piazza San Carlo e circa 5mila in via Roma; quest’anno si stima che, solo in piazza Vittorio, ci saranno 38mila spettatori.

