San Giovanni, monsignor Nosiglia: “Pronti ad accogliere i profughi della Sea Watch” [LE FOTO]

“Torino ed il suo territorio continuano ad essere travagliati dalla crisi anche se non mancano segnali di ripresa. Attenzione, però! Se continuiamo a pensare ad uscire dalla crisi solo in termini economici, di benessere materiale, siamo avviati lungo una strada che è un vicolo cieco. Bisogna andare al cuore della vita della città“. Lo ha detto l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, durante l’omelia per la Messa di San Giovanni, patrono del capoluogo piemontese.

DECLINO ANCHE SOCIALE

“Al declino economico e produttivo – ha spiegato il prelato – si è aggiunto un declino sociale. Ci siamo accorti che ‘poveri’ lo stiamo diventando tutti, di umanità e valori etici e civili, di disponibilità all’accoglienza, di opportunità per migliorare le nostre condizioni di esistenza”.

IL PROGRESSO CHE PORTA INQUINAMENTO E MALATTIE

Per monsignor Nosiglia: “c’è un progresso che porta in sé inquinamenti e malattie così come c’è uno squilibrio eccessivo nella distribuzione dei beni terreni che genera invidia, competizione, conflitti”.

PROTAGONISTI DEL RINNOVAMENTO

Il prelato ha tuttavia ricordato che “noi siamo i primi protagonisti del rinnovamento e del cambiamento, se vogliamo, che è prima di tutto interiore ma può avere conseguenze vistose e decisive anche sulla nostra condizione di vita, sulla società in cui siamo inseriti”.

ANDARE AL CUORE DELLA CITA DELLA CITTA’

“Uscire dalla crisi – ha sottolineato l’arcivescovo – deve essere un cammino integrale. Bisogna andare al cuore della vita della città e osservando quel cuore scopriamo quanto cresce la fragilità del sentirsi abbandonati, dimenticati, ignorati”.

L’ESPERIENZA DELLA SOLITUDINE

“E’ l’esperienza della solitudine – ha ammonito – di coloro che, quasi al termine della vita o non più possibilitati a manifestare prestazioni degne di venire postate su un social, di fatto sono ritenuti un peso, di chi è arrivato da lontano, ha fatto percorsi di stabilizzazione, ma che avverte di avere una pelle che lo connota, un accento che lo identifica, una cultura che lo etichetta nonostante concorra a costruire il futuro della città”.

L’IDENTITA’ CHE RISCHIA DI SPARIRE

“E’ la solitudine di tanti giovani in cerca di lavoro per un futuro di vita riuscita e di speranza. E’ la solitudine – ha concluso Nosiglia – dei territori più lontani da un non meglio identificato ‘centro’ che sentono sparire lentamente l’identità che li renderebbe protagonisti del cambiamento”.

POLITICA FERMI LA DERIVA DELLE NASCITE

“Nelle periferie ogni cento giovani ci sono più di 200 e in talune zone anche punte di 284 individui in età superiore ai 65anni” ha rimarcato ancora Nosiglia nell’omelia. Secondo l’arcivescovo “la gravissima carenza delle nascite denota paura del domani, è convinzione che il peso economico dei figli sia troppo gravoso per le proprie condizioni sociali”. Ma, ha proseguito il prelato, “un popolo che non ama la vita va inevitabilmente verso il declino e rischia l’estinzione”. “Fermare questa deriva è possibile solo se sul piano politico si punta a sostenere in ogni modo e con interventi appropriati la famiglia e a riformare una mentalità etica e spirituale del grande valore della vita donata e accolta”, ha concluso

LE PAROLE SUL CASO DELLA NAVE “SEA WATCH”

L’arcivescovo di Torino ha concluso la Messa di san Giovanni con un annuncio relativo alla nave Sea Watch: “Desidero esprimere la mia solidarietà a quanti in Italia e anche nella nostra città stanno dimostrando pacificamente per richiamare l’attenzione sulla situazione di grave e ingiusta sofferenza in cui si trovano 43 persone sulla nave Sea Watch al largo di Lampedusa”.

CHIESA TORINO PRONTA AD ACCOGLIERE PROFUGHI

“Un gruppo di nostri concittadini questa notte ha iniziato a dormire davanti alla chiesa di San Dalmazzo per questo motivo. Io aggiungo che, come ha sempre fatto anche in altre circostanze analoghe, la Chiesa di Torino è disponibile ad accogliere senza oneri per lo Stato questi fratelli e sorelle al più presto, se questo può servire a risolvere il problema”.

SE IL GOVERNO E’ D’ACCORDO, LI ANDIAMO A PRENDERE

“Noi ci siamo – ha aggiunto Nosiglia – Torino ha un numero abbastanza elevato di famiglie disponibili ad accoglierli e questa è una particolarità specifica della nostra città”. “Non ci sono quindi solo realtà istituzionali o del terzo settore, ma anche tante famiglie, quindi noi siamo pronti – ha aggiunto – Se ci danno l’ok li andiamo a prendere e li portiamo qui“. “Ovviamente – ha concluso l’arcivescovo – se il Governo e il ministro sono d’accordo, ma penso sia una disponibilità che potrebbe essere accolta per trovare uno sbocco a questa situazione”.