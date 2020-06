San Giovanni, Nosiglia: “Se non tornerà tutto come prima, saremo più forti”

“Ce la faremo, ma se non tornerà tutto come prima avremo capito la lezione dei tempi e saremo diventati più forti”. Lancia un messaggio chiaro monsignor Cesare Nosiglia durante l’omelia della messa di San Giovanni. Il vescovo di Torino si sofferma a lungo sulle difficoltà del momento e sulle potenzialità della città per uscire dal guado in tutti i settori, dal lavoro all’economia, dalla politica al mondo del sociale.

“Le radici religiose e laiche hanno reso Torino attiva e intraprendente”, prosegue l’arcivescovo. Per superare l’attuale crisi “occorre che tutti insieme sappiamo reagire perché ne va della nostra vita e di quella dei nostri ragazzi e giovani. Torino non temere, la nostra città ha delle potenzialità umane, spirituali, culturali, politiche ed economiche di prim’ordine e fortemente radicate nel tessuto della vita dei suoi abitanti, ma deve credere di più in se stessa, riscoprire e rivitalizzare la sua anima che tiene unite tutte queste risorse e rappresenta il tesoro nascosto per il quale vale la pena sacrificare ogni altra cosa”.

La conseguenza, una volta fuori dal dramma della pandemia e dalle difficoltà da essa provocate, è che “saremo diventati più forti, meno egoisti e autoreferenziali, più umani nei rapporti reciproci, più poveri ma più solidali e ricchi di valori che avevamo perduto. San Giovanni Battista ci aiuti a credere in tutto ciò e a fare della speranza che lui ha predicato e vissuto il volano di una società nuova che non nasce sulle rovine del passato, ma sulla certezza di un futuro che è nelle nostre mani”.