San Giovanni rinuncia alla tradizione: addio al Farò e i droni dentro la Mole

San Giovanni senza Farò. Senza fuochi d’artificio per il terzo anno di fila, i torinesi dovranno fare a meno anche della tradizionale pira che brucia in piazza Castello vaticinando se sarà un anno benevolo oppure no. A dare la notizia, occhi bassi e poche parole svelte, è stata la sindaca Chiara Appendino che, in video conferenza con i colleghi di Genova e Firenze, si è subito affrettata a confermare almeno la consegna e dei pani della Carità di Gianduja e Giacometta, che si terrà nel cortile di Palazzo Civico. Un piccolo baluardo di tradizione che resiste, essendo venuta meno anche la sfilata delle maschere. Nessuna rinuncia invece nel campo dei droni.

A causa delle nuove norme anti assembramento il Farò non ci sarà. Eppure resta la sensazione che si potesse fare di più per salvare quel pezzo di festa tanto caro ai torinesi. A Genova, ad esempio, pur prevedendo rigide distanze di sicurezza e obbligo di mascherina, non hanno rinunciato alla tradizione. «Avremo l’accensione a mezzanotte del 23 giugno – racconta il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci -. In piazza si troveranno dei segna persone per terra, in modo tale da garantire il rispetto delle distanze».

