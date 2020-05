San Giovanni sicuro: ci pensano Litizzetto, Regio e gli “Eugenio”

Eugenio in Via di Gioia, Luciana Litizzetto e l’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Per salvare la festa di San Giovanni, il Comune sta reclutando alcuni nomi illustri del panorama nostrano, nella speranza che i torinesi apprezzino lo sforzo e dimentichino, almeno in parte, che alcune tradizioni come la sfilata di Gianduia e Giacometta non ci saranno. A rischio anche il Farò.

«A oggi penso che sia difficile poterlo fare – rivela l’assessore al Tempo Libero e agli Spettacoli – Roberto Finardi – . Abbiamo presentato alcune proposte alternative, che saranno sottoposte al vaglio del Prefetto, ma si rischia di perdere il senso dell’evento». L’idea è quella di utilizzare degli adesivi a terra, per indicare al pubblico le giuste distanze di sicurezza da mantenere durante la serata.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++