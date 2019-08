Una nuova vita, nel segno della legalità, per la villa sequestrata al narcotrafficante Nicola Assisi a San Giusto Canavese, che, pochi mesi fa, è stata anche bersaglio di un attentato incendiario. Era qui che viveva il boss prima di darsi alla latitanza e di spuntare in cima a un grattacielo brasiliano dove è stato catturato.

Assisi è stato arrestato insieme al figlio Patrick: i due avevano comprato gli ultimi due piani di un grattacielo di San Paolo. Quattro appartamenti più un super attico con tanto di piscina, in un punto ben visibile da praticamente tutta la città. E da qui, tra un tuffo e l’altro, gestivano un traffico di droga dal Brasile all’Europa di proporzioni difficili da immaginare.

«Secondo gli investigatori locali, da soli avevano il controllo del 40% della droga che ogni anno lascia il Brasile. Stiamo parlando di tonnellate e tonnellate di cocaina» ha spiegato il maggiore Andrea Caputo, comandante del nucleo Investigativo dei carabinieri di Torino che un mese fa ha coronato una caccia che durava da anni, stringendo le manette ai polsi del boss e di suo figlio.

APPENDINO: SARA’ UN SIMBOLO DI RISCATTO

“Grazie all’intesa con Regione Piemonte, Prefettura, Comune di San Giusto Canavese, Agenzia per i Beni Confiscati e Agenzia del Demanio, faremo in modo che quello che era un feticcio di crimine e illegalità diventi un simbolo di riscatto per il territorio, andando in uso a realtà del terzo settore, al fine di valorizzarlo nell’interesse della Comunità – ha scritto la sindaca di Torino e numero uno della Città Metropolitana, Chiara Appendino, su Facebook -. La Regione si impegnerà a trovare i fondi. La Città Metropolitana a cercare un progetto che possa fare rinascere quel luogo con un significato nuovo. Un messaggio deve passare come prioritario: le Istituzioni ci sono.