San Maurizio, rapiscono figlio di artigiano per debito di droga: arrestati

In manette due giovani di 18 e 22 euro: esigevano il pagamento di 1500 euro

Per ottenere i loro soldi, un debito di droga ammontante a circa 1500 euro, non hanno esitato a sequestrare il figlio di un artigiano 48enne di San Maurizio, in provincia di Torino.

I protagonisti del surreale rapimento, due ragazzi di 18 e 22 anni, lo hanno rilasciato soltanto dopo aver ottenuto il pagamento di 300 euro e la promessa di averne altri 500 al più presto.

In luogo della ‘seconda rata’, però, al momento del saldo si sono presentati i carabinieri, allertati dallo stesso artigiano, che hanno provveduto all’arresto dei due con le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione in concorso e detenzione abusiva di materiale esplodente, visto che i due ‘rapitori’ a bordo della loro auto avevano 28 petardi ‘Thunder’.