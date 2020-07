In via XXV Aprile

Una donna di 91 anni è morta questa sera dopo che il divano della propria casa ha preso fuoco. Il tutto è avvenuto in via XXV Aprile, a San Mauro Torinese, in provincia di Torino. A scatenare le fiamme potrebbe essere stata una sigaretta appoggiata sul divano. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.