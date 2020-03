San Mauro Torinese, ladri fanno esplodere bancomat ma fuggono a mani vuote

Caos nella notte a San Mauro Torinese: una banda di ladri, composta da quattro persone, ha fatto saltare in aria uno sportello bancomat della filiale della Banca del Piemonte di via Roma in un tentativo di furto.

L’operazione, però, non ha portato il risultato sperato ai delinquenti, che sono scappati via a mani vuote. Solo un grosso spavento, quindi, per i residenti della zona, che sono stati svegliati da un grosso boato. I carabinieri stanno indagando sul caso per risalire ai responsabili del gesto.