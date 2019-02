San Salvario, controlli nei locali della movida: un arresto e multe per oltre 7mila euro

Identificate 31 persone. Sanzionato il titolare di una casa vacanze abusiva in via Saluzzo, in manette un 32enne che ha ingoiato ovuli di droga

Controlli della polizia nei locali di San Salvario, quartiere della movida di Torino. In una caffetteria di via Nizza, di proprietà di un albanese, sono state identificate 12 persone, di cui 11 con precedenti. Denunciato un 25enne di origine marocchina, trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e di 2 di cocaina. Inoltre è stato denunciato per violazione della legge sull’immigrazione, in quanto non ha rispettato l’ordine del questore di lasciare il territorio italiano.

In via Saluzzo è stato identificato il titolare di una casa vacanze abusiva, che è stato sanzionato in quanto ha concesso l’immobile a uno straniero senza comunicarlo alla polizia.

Gli agenti del commissariato Barriera Nizza, insieme alla polizia municipale, hanno poi controllato due minimarket in via Galliari e via Sant’Anselmo, riscontrando irregolarità di natura amministrativa: sono scattate sanzioni pari a 4mila euro.

In via Genova è stato arrestato un 32enne di origini mauritane, che ha ingoiato alcuni ovuli di droga prima dell’identificazione.

In totale sono state identificate 31 persone, con un arresto e una denuncia. Quattro gli esercizi pubblici controllati: elevate multe per oltre 7mila euro.