San Salvario, non rispetta le norme anti-covid: minimarket chiuso per 5 giorni

Controlli della polizia municipale in via Nizza

Nel quartiere San Salvario di Torino un minimarket è stato chiuso per 5 giorni in quando il titolare non ha rispettato le norme anti-covid. A scoprirlo gli agenti del comando Sezione VIII – San Salvario, Cavoretto, Borgo Po – della polizia municipale nell’ambito dei controlli effettuati nell’area dei portici di via Nizza.

I vigili hanno constatato la presenza di un numero eccessivo di persone nel locale di via Nizza 1, rilevando che il titolare dell’esercizio, un uomo di 36 anni originario del Bangladesh, non aveva messo in atto nessuna misura preventiva per garantire l’accesso scaglionato e quindi rispettare la distanza interpersonale stabilita dalla norma. All’ingresso del negozio, inoltre, non era stato posizionato nessun cartello indicante la capienza massima del locale, né predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Ancora, nel minimarket mancavano prodotti igienizzanti per le mani.

Oltre alla chiusura temporanea del minimarket per 5 giorni, al titolare è stata comminata la sanzione di 400 euro. Lo stesso locale era già stato sanzionato nel mese di maggio per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito, sempre in violazione delle norme anti Covid.

L’attività sarà pertanto segnalata alla competente autorità amministrativa per i relativi provvedimenti sanzionatori.