San Salvario, pusher tenta la fuga e spintona poliziotta: preso dopo lungo inseguimento

Trovato in possesso di alcuni frammenti di marijuana, è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

In via Goito

Ha cercato in ogni modo di fuggire agli agenti e di sottrarsi all’arresto, fino a nascondersi in una impalcatura e a spintonare un poliziotto, ma non è riuscito nel suo intento

Ieri pomeriggio, poco prima delle 18, gli agenti della Squadra Volante, transitando in via Berthollet e all’altezza del civico 7, hanno notato una cessione tra un uomo e due giovani. I tre alla vista della polizia si sono dati alla fuga in direzione di via Goito. Di qui è natoun inseguimento tra le vie del quartiere.

Uno dei tre, un gambiano di 23 anni, nel corso della fuga ha lanciato sotto le autovetture in sosta un sacchettino, che verrà poi recuperato dal personale del Commissariato Barriera Nizza e dalle Unità Cinofile, con all’interno involucri contenenti marijuana.

Il fuggitivo prima ha svoltato in via Goito, poi in via Galliari, successivamente in via Sant’Anselmo, fino a imboccare via San Pio V per concludere la sua fuga ancora in via Goito, dove si è nascosto tra le impalcature lì presenti.

Una volta scovato dagli agenti, il 23enne ha spintonato un’operatrice di polizia e si è dato nuovamente alla fuga per le vie di San Salvario fino a che non è stato fermato in via Sant’Anselmo, nascosto tra le auto in sosta. Lo straniero è stato trovato in possesso di alcuni frammenti di marijuana e per lui è scattato l’arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.