San Salvario, ragazza si chiude nel bagno della scuola e minaccia di lanciarsi dalla finestra: salvata dai carabinieri

Si è chiusa all’interno del bagno al quarto piano della sua scuola, l’Istituto professionale “Giulio” di San Salvario, e ha minacciato di lanciarsi dalla finestra. I carabinieri, però, sono arrivati in tempo e l’hanno salvata.

Protagonista della vicenda una ragazza di 18 anni, residente in una comunità per minori, che, attorno alle 14, ha minacciato di farla finita per cause da accertare. Il personale scolastico, vista la gravità della situazione, ha contattato i carabinieri.

Al loro arrivo i militari hanno buttato giù la porta del bagno e hanno afferrato per le braccia la ragazza, invitandola a desistere. Sul luogo anche i vigili del fuoco, che avevano nel frattempo raggiunto la finestra attraverso un’autoscala.