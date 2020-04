San Salvario, rapinata sotto casa dopo aver prelevato al bancomat: presi tre giovani

Fermati per un'altra rapina, sono stati poi incastrati delle telecamere di videosorveglianza: nella banda anche un minorenne

Rapinata nell’androne del suo palazzo poco dopo aver prelevato al bancomat. E’ successo il primo marzo nel quartiere San Salvario di Torino. Dopo aver ritirato il denaro presso uno sportello di via Berthollet, una donna è stata avvicinata da un giovane che le ha puntato contro quella che sembrava essere una pistola. Poi l’ha spinta contro il muro e, insieme a un complice, si è impossessato dei soldi per poi darsi alla fuga.

Due giorni dopo gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato per rapina, sempre nel quartiere San Salvario, un ventunenne, un diciannovenne e un minorenne, tutti stranieri.

Dopo ulteriori approfondimenti investigativi da parte del commissariato Barriera Nizza conseguenti al triplice arresto della squadra Volante e grazie alla visioni delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire agli autori della rapina del primo marzo, ovvero i tre giovani, individuando nel minorenne e nel ventunenne i due rapinatori entrati nell’androne del palazzo.

In seguito a ciò, lo scorso venerdì, gli agenti del commissariato hanno notificato ai due maggiorenni un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione alla rapina del primo marzo scorso.