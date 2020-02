San Salvario, sgominata centrale di spaccio con parola d’ordine da fornire al citofono

Pedinando alcuni acquirenti di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione San Salvario hanno individuato una centrale di spaccio in via Donizetti 12, a Torino. Un italiano di 19 anni e la fidanzata di 18 anni gestivano la vendita al dettaglio di marijuana e hashish. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, mentre la sua fidanzata è stata denunciata.

Prima di salire a casa dello spacciatore, i clienti dovevano citofonare e molto probabilmente dovevano fornire una parola d’ordine altrimenti nessuno gli avrebbe aperto la porta. I carabinieri sono riusciti a entrare nella centrale di spaccio approfittando dell’arrivo di un cliente.

La perquisizione ha permesso di sequestrare oltre 420 grammi tra marijuana e hashish, due coltelli utilizzati per spezzare l’hashish, sei trita erba per la marijuana, un bilancino di precisione e oltre mille euro in contanti. Il cliente è stato perquisito e nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato quasi 9 grammi di marijuana. Quest’ultimo è stato segnalato alla prefettura.