San Salvario, sospesa la licenza al bar Lisa di via Galliari: era frequentato da troppi pregiudicati

Chiuso per 20 giorni il bar Lisa Black Sound di via Galliari, a Torino. La licenza è stata sospesa dal questore di Torino Messina perché il locale del quartiere San Salvario era diventato “luogo di contatto” per la consumazione di reati in materia di stupefacenti.

Lo scorso 22 giugno gli agenti del commissario Barriera Nizza hanno arrestato uno spacciatore marocchino di 46 anni, pluripregiudicato, proprio all’interno del bar. E’ stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish, 320 euro in contanti e di un taglierino, motivo per il quale è stato anche denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Durante il controllo sono state identificate altre 12 persone, gran parte delle quali gravate da precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti.

Il bar era già stato oggetto di sospensione della licenza nell’agosto del 2014.