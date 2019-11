San Secondo, i condomini danno l’allarme: arrestati due topi d’appartamento

Avevano fatto irruzione in un appartamento, ma alcuni condomini hanno dato l’allarme consentendo la cattura dei malviventi. Lunedì mattina gli agenti di polizia del commissariato San Secondo hanno tratto in arresto per tentato furto in abitazione un cittadino bosniaco di 57 anni e un 40enne italiano, entrambi con precedenti a carico, molti dei quali specifici.

I poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di un’intrusione di alcune persone in uno stabile di via Briccarello. Giunti sul posto, nella scalinata tra il primo e il secondo piano hanno visto due persone scendere di tutta fretta che, fermati, non sono riusciti a giustificare la loro presenza nello stabile. I due sono stati trovati in possesso di diversi oggetti atti allo scasso.

L’alloggio al terzo piano “visitato” dalla coppia presentava tutti ambienti messi a soqquadro, sebbene non fosse stato asportato nulla. Nel veicolo del cittadino bosniaco, gli agenti hanno poi rinvenuto e sequestrato diverse chiavi genuine (serrature normali e di sicurezza). Lo straniero è stato anche denunciato possesso di chiavi e grimaldelli.