San Secondo: distraevano e derubavano anziane chiedendo informazioni stradali [VIDEO]

I poliziotti erano sulle loro tracce da alcune settimane. A partire dal mese di maggio, infatti, nei quartieri Crocetta e San secondo sono stati registrati numerosi furti nei confronti di donne anziane alla guida delle loro auto che, nel momento in cui si apprestavano a parcheggiare, venivano affiancate da una 500 bianca con alla guida una persona di origini straniere che chiedeva loro informazioni stradali. Nel frattempo un complice, approfittando della distrazione della donna, le rubava la borsa.

L’INDAGINE

L’attività investigativa del commissariato ha consentito di ricostruire tutti i movimenti dei malfattori, portando alla identificazione di almeno due degli autori dei furti (che non si esclude possano essersi avvalsi della complicità di un terzo uomo per alcuni colpi) e alla loro segnalazione alla Procura della Repubblica di Torino.

FINE DEI GIOCHI

Venerdì l’ultimo episodio: un furto commesso con lo stesso modus operandi in via Pastrengo, ai danni di una donna settantunenne. Ciò ha fatto sì che una volante di pattuglia si imbattesse proprio nella 500 bianca, alla cui guida vi era l’uomo segnalato. Fermato insieme al suo complice, un algerino di 47 anni che stava prelevando del denaro in banca. All’interno della vettura, oltre alla borsa della sessantunenne, trovato un disturbatore di frequenze radio, utilizzato dai malviventi per inibire il funzionamento dei telecomandi delle auto. I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature e per porto di oggetti atti ad offendere.