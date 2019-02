San Valentino: agitare prima dell’uso

I giornali martellano da giorni su San Valentino, ma è solo “buchite”. In gergo giornalistico dare una notizia che gli altri non hanno si dice “dare il buco”. Nelle redazioni è una tale droga che, in mancanza d’un buco vero, va bene anche un surrogato, come anticipare i commenti su una ricorrenza nota, tanto per “bruciare” il terreno alla concorrenza. È il metadone dei bucodipendenti. Preparatevi, fra poco, ai primi servizi sul grande esodo pasquale. Comunque sia, oggi è davvero San Valentino, e io non lo dedico agli innamorati alla Peynet. Lo dedico a tutti quegli amori scombiccherati e sbilanciati che faticano a tirare avanti, ma resistono, perché qualcosa di bello in ogni relazione logora c’è sempre, non foss’altro che i ricordi. In fondo anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno. Lo dedico a tutti gli amori che non sono felici come potrebbero perché si lasciano rovinare dal confronto con modelli impossibili, tramandati dal cinema o dai libri. Lo dedico all’amore non corrisposto che, anche se umiliato, affamato e incerto come un cane randagio, scodinzola, a guardarlo in un certo modo. Lo dedico all’amore che non detta condizioni e non aspetta regali, ma si scalda del proprio fuoco, come una stella. San Valentino si può festeggiare tutti i giorni. È un pensiero. Far finta che ci piaccia una trasmissione che a lei piace, ma l’altra tv è rotta. Comprare l’esofago, che ci fa schifo, ma a lui piace, e non si trova mai. Non c’è storia, per appassita che sia, che non emani questi tenui profumi. Basta scuoterla un po’. Ma senza farlo rimarcare, dopo, se lui o lei non se n’è accorto. Perché in fondo lo si fa per noi, che siamo stelle, non pianeti.

