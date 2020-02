Dopo San Valentino c’è il Single Party

Ha conquistato l’Italia come voce di “The Voice”, il talent di casa Rai. Il vocalist torinese Ares Favati sarà l’ospite di punta, o per dirla all’inglese, lo special guest, del Single Party di questa sera dalle 21 in avanti al Different Club in corso Vittorio Emanuele 21. Favati non starà dietro la consolle ma, con la sua voce unica, darà il giusto tono ad una serata nel segno del divertimento.

Si parte con l’apericena che, solo per stasera, potrà essere sostituito dalla Cena dei single. Quindi, il via alle danze con l’apertura delle tre sale della maxi-discoteca. Nella Sala Grande predominano musica commerciale e revival, mentre la Sala Sonika è dedicata agli amanti della musica house con un orecchio particolare verso le ultime novità che arrivano direttamente da Ibiza.

Infine nella Sala Latina, come dice il nome, ci si potrà muovere e ballare con i classici ritmi sudamericani ovvero salsa, bachata, merengue e reggaetton. Ingresso omaggio per tutte le donne che entrano tra le 23,45 e mezzanotte e mezza (Info 345.5024860).