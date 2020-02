A San Valentino le cartoline speciali per gli innamorati

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino due cartoline filateliche, colorate e animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente.

Sarà possibile reperire le cartoline presso diciannove uffici postali tra il capoluogo e la provincia, tutti con sportello dedicato a questa iniziativa. Ecco l’elenco completo degli uffici:

Torino in via Bruino, via Genova, via Marsigli e corso Racconigi, mentre in provincia sono disponibili negli uffici postali di Beinasco, Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivarolo C.se, Rivoli, Settimo T.se e Venaria Reale.