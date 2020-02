A San Valentino paghi uno prendi due

Dai musei al cioccolato, ecco le iniziative. E la Sandretto è gratis per i single

La formula più gettonata è il 2×1, entri in due e paghi un solo biglietto. Ma le iniziative per la festa di San Valentino di venerdì prossimo nei musei, a teatro, nei centri commerciali e altro si moltiplicano: visite guidate gratuite, omaggi esclusivi, tour golosi, feste e altro ancora. E c’è anche chi, in controtendenza, offre l’ingresso gratuito ai single.

MUSEI

Succede alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che ha deciso domani di privilegiare i single. A lui, o lei, l’opportunità di visitare gratuitamente la mostra “Aletheia” di Berlinde De Bruyckere. Opta invece per la formula “due cuori un biglietto” la Fondazione Torino Musei.

