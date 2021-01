Sanabria e Lerager. Il Toro va in pressing Bonazzoli in partenza

Ancora contatti e trattative, passi avanti su qualche fronte, ma per le vere e proprie fumate bianche bisognerà aspettare ulteriormente: il mercato del Toro, faticosamente, prova a entrare nel vivo, quando allo stop della sessione invernale mancano soltanto sei giorni. Ieri è stata una giornata di incontri, il direttore sportivo Davide Vagnati si è trovato con il procuratore Gabriele Giuffrida per tentare l’affondo su due obiettivi: da una parte Lukas Lerager, dall’altra Tony Sanabria. Il club di via Arcivescovado ha incassato il gradimento dei due giocatori, con il centrocampista classe 1993 e la punta 24enne che ritroverebbero volentieri il tecnico Nicola dopo la parentesi dell’anno scorso al Grifone, ma ora c’è da convincere il Genoa e il Betis Siviglia. Complessivamente, tra prestiti e diritti di riscatto, la doppia operazione costerà al presidente Urbano Cairo non meno di 10 milioni di euro, ed è su questo che bisogna ancora trattare. Il tempo a disposizione è sempre meno, intanto da via Arcivescovado non mollano nemmeno le alternative.

