SANATEX- LE MIGLIORI POLTRONE ALZAPERSONA E TUTTA L’ASSISTENZA NECESSARIA

Sanatex è da 25 anni leader nella distribuzione di articoli per persone anziane e disabili.

Prima azienda in Italia specializzata nella vendita di scooter elettrici e dei migliori ausili per la mobilità e il riposo. «Nel nostro show room – spiegano il signor Anselmo e la figlia Francesca – sono sempre a Vostra disposizione per ogni prova e in pronta consegna oltre 70 tipi diversi di poltrone e più di 25 modelli di scooter». Le poltrone di Sanatex sono in grado di soddisfare ogni esigenza e taglia: reclinabili, con ruote, robotizzate, alzapersona, elevabili, sfoderabili, massaggianti, shiatsu, con supporto lombare e poggiatesta regolabile, 1, 2, 3 o 4 motori, rigorosamente made in Italy a partire da 290 €.

Sanatex è ricca di nuove proposte calde e rilassanti per un Natale in assoluta comodità. Ad esempio l’innovativa poltrona robotica DAISY per muoversi comodamente dentro e fuori casa. Col pratico joystick guidate in sicurezza e autonomia la poltrona per ben 20 km (grazie alla potente batteria al litio). Superate anche piccole salite e dislivelli sempre con la massima comodità grazie ad imbottiture a quote differenziate e largo uso di memory foam. – “DAISY Vi aspetta nel nostro show room per essere provata!”

Sanatex garantisce che tutti gli scooter elettrici rispondono ai più elevati standard qualitativi e di sicurezza ed al miglior rapporto qualità prezzo – da 1280 € – assicurano mobilità e libertà. “Siamo entusiasti di proporre il potente scooter GALAXY – spiegano ancora Anselmo e Francesca – per spostarsi d’inverno sicuri, al caldo, comodi e rilassati.

Con ben 50 Km di autonomia GALAXY offre comfort e protezione al pari di una piccola automobile: sedile e manubrio regolabili, ampia visibilità, tergicristallo, telecamera posteriore, specchietti retrovisori, frecce e luci a led, 4 sospensioni indipendenti, usb per ricarica dispositivi, chiusura centralizzata e riscaldamento.

Con Sanatex state sempre comodi e sicuri, coccolati dal personale e da tecnici altamente specializzati che garantiscono assistenza e interventi entro le 24 ore nel torinese, 48 ore in d’Italia, dal Lunedì al Sabato. Ogni prodotto è garantito 2 anni. A Vostra disposizione c’è un numero verde sempre attivo. Nel caso che non potete venire in negozio, Sanatex Vi può portare a domicilio alcuni modelli di poltrone e scooter elettrici da provare.

Insomma: “mettetevi comodo, ci pensa Sanatex”.

Sanatex, corso Vercelli 89/c Torino.

Telefomno: 011.8159070, numero verde 800.679889.

Web: info@sanatex.it; www.sanatex.it.

Orario: 9.00-13.00, 15.30-19.30 (chiuso la domenica)