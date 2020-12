Sanatex: relax e benessere da provare

Poltrone per tutti i gusti: oltre 70 modelli, 150 in pronta consegna. Ogni tipologia e dimensione è disponibile con modelli 100% made in Italy

“Provare, provare, provare…” così ci accolgono Francesca e Anselmo nel mezzo delle tantissime poltrone relax Sanatex in esposizione in Corso Vercelli a Torino. Oltre 70 modelli, 150 in pronta consegna, tutte da provare. Ogni tipologia e dimensione è disponibile con modelli 100% made in Italy comodissimi, affidabili e sorprendentemente economici a partire da 290€… e presto anche gli innovativi divani relax.

Come ben ci spiega Anselmo “solo provando direttamente si può scegliere la poltrona relax veramente perfetta che deve avere le misure adatte al corpo come un vestito oltre alle funzioni ed ai meccanismi necessari per soddisfare le esigenze personali. Solo così si può assicurare un benessere reale”.

Dalla poltrona più classica e comoda a quelle più avanzate e tecnologiche come la robotica, studiata e prodotta da Sanatex. Nella grande esposizione di Corso Vercelli troviamo poltrone reclinabili e alzapersona, con ruote, elevabili, sfoderabili, massaggianti, shiatsu, strette ed extra-large, con schienale e poggiatesta regolabile, 1, 2, 3 o 4 motori, svariati colori e tessuti disponibili.

“In questo anno particolare” ci dice Francesca “abbiamo dedicato tanta attenzione alla sicurezza sia in negozio che negli interventi a domicilio. Possiamo così garantire assistenza e consegne puntuali – 24 ore nel Torinese e 48 in Italia. Tutti i nostri clienti potranno così almeno trascorrere le festività e l’inverno più comodi e più rilassati”.

Sanatex è aperto anche Domenica 13 e Domenica 20 Dicembre per tutti coloro che desiderano per se o per i propri cari un regalo di Natale diverso, in grado di rendere il 2021 veramente un Buon Anno Nuovo… di benessere e relax.

“Le poltrone vanno provate…” sottolinea ancora Anselmo, 40 anni di esperienza “e per chi non può venire in negozio offriamo la possibilità di provare alcuni modelli direttamente a casa, senza impegno, affinché tutti possano avere una poltrona su misura che dia benessere e relax per tanti anni”. E così concludono Francesca ed Anselmo “Mettetevi comodi, ci pensa Sanatex”.

Sanatex: C.so Vercelli 89/c – Torino;

Tel. 011 815 90 70 – N. Verde 800 679 889;

info@sanatex.it; www.sanatex.it.