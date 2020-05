Sangue nelle campagne francesi con l’enigma di una “sorellanza”

Si tinge di sangue e si ammanta di ombre scure la campagna francese in “Nel monastero di Crest” (Rizzoli, 19 euro; ebook 9,99 euro) di Sandrine Destombes, autrice che l’Italia ha potuto conoscere grazie a Michel Bussi, uno dei re del giallo d’Oltralpe, presidente del premio che l’ha rivelata anche al di là dei confini nazionali.

Siamo nella regione della Drome e il giovane tenente Benoit della gendarmerie fermando una vecchia Peugeot 205 dà involontariamente il via a una serie di tragedie all’ombra di un monastero, quello dove una donna di nome Josephine Ballard ha realizzato una sorta di “sorellanza”, di priorato femminile laico, per donne maltrattate o in cerca di una nuova esistenza.

Una di queste donne però è scomparsa, forse morta, mentre sulla Peugeot un’altra aveva con sé una bambina, Lea, che ha mormorato qualcosa a proposito di un misterioso codice. Dalla fuga dell’auto all’incidente mortale, è tutto un crescendo di tensione e violenza: la piccola Lea viene rapita dall’ospedale dove è in coma, una delle sequestratrici si fa saltare in aria, intanto vengono trovati cadaveri di uomini torturati e mutilati, con un numero romano inciso sulla fronte, una macabra contabilità cui manca però la prima vittima.

Il giovane tenente è così al centro dell’indagine della squadra giudiziaria agli ordini del capitano Daloz, una indagine che lo toccherà nel profondo, facendogli desiderare, in fondo, di non aver mai fermato quella piccola utilitaria. E il finale sarà (lo diciamo senza spoilerare nulla) quanto mai amaro, come da lezione del tipico noir francese che la Destombes rende al meglio.