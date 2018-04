SANGUE SULL’ASFALTO. In sella alla moto, 15enne si schianta contro muretto di cemento: morto al Cto

Il fatto è avvenuto in via Galimberti a Cirié

Sangue sull’asfalto in provincia di Torino. Non ce l’ha fatta Mattia Moro, il 15enne di San Colombano Belmonte rimasto gravemente ferito, ieri sera, in un incidente stradale a Cirié. Il ragazzo stava tornando a casa assieme ad altri suoi amici, in sella alla sua cross Honda, quando, all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto, ed è andato a sbattere contro un muretto di cemento in via Galimberti.

E’ GIUNTO IN OSPEDALE IN ARRESTO CARDIACO

L’impatto è stato violentissimo ed il 15enne ne ha riportato un trauma cranico che alla fine si è rivelato fatale. Inutile il trasporto d’urgenza al Cto, dove il 15enne è giunto in arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi disperati dei medici di tenerlo in vita, Mattia si è spento nel corso nella notte.