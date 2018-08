Sanisport – Tutto per l’ortopedia anche da noleggiare

Sei anni fa Cristina Verdiani ha rilevato l’attività, oggi in via Oropa 139, mantenendo il suo spirito iniziale con un rinnovo dell’allestimento e della denominazione. Da Sanisport c’è tutto il meglio per l’ortopedia e gli articoli sanitari sia in vendita sia sotto forma di noleggio «perché così veniamo incontro alle esigenze di tutti senza pesare eccessivamente sulle loro casse»: sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, scarpe ortopediche per adulti, solette e plantari, calze terapeutiche e prodotti per incontinenza, corsetti, ginocchiere, cavigliere, ma anche molti prodotti elettromedicali come ad esempi quelli per la magnetoterapia. Inoltre c’è un bell’assortimento di prodotti per la cosmesi naturale.

Sanisport, che è convenzionata con la Asl, apre da martedì a venerdì con orario 9-12.30, 15.30-19, oltre al lunedì pomeriggio mentre il sabato chiude alle 18.

Contatti: 347.8085845