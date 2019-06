Sanit – Belle e a proprio agio con costume over size

Costumi per tutte le taglie e, soprattutto, per qualsiasi misura di seno, adatti a ragazze giovani, donne mature, over size e non. È il vasto assortimento che propone durante i mesi estivi Sanit, l’attività di via Genova al Lingotto, dedicata a chiunque abbia bisogno di acquistare calzature, accessori ortopedici, calze terapeutiche, protesi per il seno. E per le donne che hanno subito la mastectomia e che quindi necessitano dalla protesi esterna, niente paura, «da noi si trovano i costumi fatti apposta per questa necessità che non lasciano trapelare nulla». Un particolare non da poco dato che le donne che subiscono gravi asportazioni devono affrontare pesanti conseguenze psicologiche. Ma anche per loro è giusto vivere un’estate in tutta serenità e sicure della propria bellezza. Da Sanit sono presenti inoltre abitini estivi e copricostume, tanto per completare il proprio guardaroba. E ancora calzature, scontate in questo periodo del 20 e del 50 per cento. Pezzo forte della Sanit, però, rimangono le calze tarapeutiche, fondamentali per chi soffre di certe patologie. «Stiamo puntando molto sulla diffusione delle calze terapeutiche che sono molto diverse da quelle preventive. Le terapeutiche servono per dare origine a una vera e propria terapia su una patologia e presentano caratteristiche ben precise come, quattro gradi di compressione misurabili in mmhg, cioè millimetri di mercurio. Sono calze certificate Ral perché la compressione deve essere precisa. Inoltre rispecchiano le circonferenze e le lunghezze delle gambe». Altro punto di forza di Sanit è la protesi mammaria in silicone esterna, dispensata dal servizio sanitario in caso di mastectomia. «La protesi può essere intera o parziale da inserire in appositi reggiseni che noi siamo in grado di fornire, le nostre marche sono Anita e Amoena».

Indirizzo: via Genova 52/g

Telefono: 011.6636854.

Orario: 9-12,30 15-19,30; domenica chiuso, lunedì chiuso mattino, sabato chiude alle 19