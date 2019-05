Sanit – Dr Scholl, Eco Sanit, Fitflop, la calzatura comfort è in saldo

Non c’è bisogno di aspettare i primi di luglio per potere acquistare scarpe confortevoli o, nel caso del personale medico, per cambiare i propri zoccoli da indossare in ospedale. Sì perché fino al 30 agosto, la Sanit di via Genova (Lingotto) propone sconti del 20% su tutte le sue calzature di marchi quali Dr Scholl (compreso il professionale), Eco Sanit e molte altre, e del 50% sull’intera linea della Fitflop. Un’iniziativa voluta da questa storica azienda guidata da Salvatore Cappello e da sua moglie Lorena da cogliere al volo dato che gli sconti di fine stagione sono ancora molto lontani. E c’è di più sempre in vista dell’estate, perché da Sanit sono presenti costumi adatti a tutti i tipi di taglie e di coppe del seno, abitini e copricostume, tanto per completare il proprio guardaroba. Da sottolineare i costumi per donne che indossano la protesi mammaria (anche questa acquistabile da Sanit) discreti e accollati. Insomma, ciò che serve per sentirsi belle anche in spiaggia. Pezzo forte della Sanit, non ci stancheremo mai di dirlo, le calze terapeutiche, fondamentali per chi soffre di certe patologie. «Stiamo puntando molto sulla diffusione delle calze terapeutiche che sono molto diverse da quelle preventive. Le terapeutiche servono per dare origine a una vera e propria terapia su una patologia e presentano caratteristiche ben precise come, quattro gradi di compressione misurabili in mmhg, cioè millimetri di mercurio. Sono calze certificate Ral perché la compressione deve essere precisa nella gradualità. Inoltre rispecchiano le circonferenze e le lunghezze delle gambe». Altro punto di forza di Sanit è la protesi mammaria in silicone esterna (Anita e Amoena), dispensata dal servizio sanitario in caso di mastectomia. La procedura per accedere alla fornitura è semplice: recarsi, con la ricetta rossa del medico curante riportante la dicitura “si richiede protesi mammaria dx/sx per mastectomia”, presso la Sanit con il documento di identità e la documentazione dell’intervento. La richiesta autorizzazione ASL si fa direttamente via web (solo per i residenti nella città di Torino).

Indirizzo: via Genova 52/g, Torino

Telefono: 011.6636854

Orario: 9-12,30 15-19,30; domenica chiuso, lunedì chiuso mattino, sabato chiude alle 19