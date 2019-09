SANIT-ORTOPEDIA E TANTI ACCESSORI CON LO SCONTO DEL 20 PER CENTO

Chiuso il capitolo estate 2019, la Sanit di via Genova, al Lingotto, è pronta a proporre il suo vasto assortimento autunno/inverno dedicato a chiunque abbia bisogno di calzature e accessori ortopedici e calze terapeutiche. La Sanit, inoltre, è specializzata nella vendita delle protesi per il seno necessarie alle donne che hanno dovuto subire interventi delicati. Tornando all’abbigliamento, settembre inizia con un’interessante promozione: lo sconto del 20 per cento su tutto l’intimo, la corsetteria donna e sulle calzature professionali. Un’occasione da prendere al volo. Importante, inoltre, sottolineare le convenzioni con le Asl non solo per quanto riguarda le protesi in caso di mastectomia, ma anche per chi soffre di incontinenza, e per chi necessita della stomia. Per Torino città l’espletamento delle pratiche viene fatto direttamente in negozio dal personale Sanit.

Tornando ai prodotti, è importante soffermarsi su un’eccellenza Sanit, ossia le calze tarapeutiche: «Stiamo puntando molto sulla diffusione delle calze terapeutiche che sono molto diverse da quelle preventive – spiega il titolare – Le terapeutiche servono per dare origine a una vera e propria terapia su una patologia e presentano caratteristiche ben precise come, quattro gradi di compressione misurabili in mmhg, cioè millimetri di mercurio. Sono calze certificate Ral perché la compressione deve essere precisa. Inoltre rispecchiano le circonferenze e le lunghezze delle gambe». Altro punto di forza di Sanit è la protesi mammaria in silicone esterna: «La protesi può essere intera o parziale da inserire in appositi reggiseni che noi siamo in grado di fornire, le nostre marche sono Anita e Amoena».

Sanit, via Genova 52/g, Torino

011.6636854

Orario: 9-12,30 15-19,30

domenica chiuso, lunedì chiuso mattino, sabato chiude alle 19