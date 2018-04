Sanità, niente più attese: ridotti i tempi di pagamento ai fornitori

Fatture saldate alla scadenza o addirittura in anticipo, l'assessore Saitta: "Un risultato molto importante, tra gli obiettivi di inizio legislatura"

Fatture pagate alla scadenza e, in alcuni casi, addirittura prima. Per la prima volta dopo tanti anni, la sanità piemontese paga con puntualità i propri fornitori. Lo rivelano i dati relativi al primo trimestre 2018. “Un risultato molto importante, tra gli obiettivi di inizio legislatura”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta.

FATTURE SALDATE PRIMA DELLA SCADENZA

Se nel 2014 i ritardi arrivavano anche a 200 giorni e spesso le aziende sanitarie erano costrette ad anticipazioni di cassa per far fronte agli impegni, in alcuni casi oggi le aziende sanitarie riescono addirittura a saldare le fatture prima della scadenza. Si tratti di Asl To4, Asl Vco e ospedale di Cuneo; altre cinque aziende (Asl Cn2, Asl To5, Asl Cn1, ospedale di Alessandria, Asl To3) saldano puntuali o entro un massimo di 10 giorni e tutte le altre riescono a contenere il ritardo entro 20-30 giorni.

“RIDUZIONE GRAZIE A PIANO DI RIENTRO”

“La riduzione è stata ottenuta grazie all’uscita dal piano di rientro – spiega Saitta – che ha consentito di sbloccare una quota di risorse che il ministero aveva congelato in via cautelativa”. Solo a dicembre è stata effettuata un’iniezione di liquidità pari a 500 milioni di euro.

“RISULTATI FRUTTO LAVORO GIUNTA CHIAMPARINO”

“Risultati concreti di un lungo lavoro della giunta Chiamparino in questi ultimi anni” aggiunge l’assessore alla Sanità. “Le aziende sanitarie del Piemonte hanno ridotto drasticamente i tempi di pagamento ai fornitori – osserva -. Abbiamo recuperato fino a 200 giorni di ritardo: si tratta di fatture che nella sanità piemontese valgono circa 3,5 miliardi di euro all’anno”.