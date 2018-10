Sanità: triplicati pazienti curati con cannabis

Registrato un considerevole aumento dell’utilizzo di cure tramite cannabis ad uso terapeutico in Piemonte, regolamentata con una legge approvata dal Consiglio regionale nel 2015. La cannabis ad uso medico può essere impiegata per sei aree di patologie e soltanto quando le terapie tradizionali si sono rivelate inefficaci. Nel corso del 2017 i malati trattati con cannabis ad uso terapeutico sono stati 639 rispetto ai 209 dell’anno precedente.

I NUMERI CONTINUANO AD AUMENTARE

Nell’ultimo anno i malati trattati con medicinali cannabinoidi sono triplicati e il numero delle prescrizioni cresciuto di oltre cinque volte. Come dice l’assessore regionale alla Sanità Saitta: “I dati ci dicono che c’è una richiesta crescente da parte dei pazienti e c’è un aumento delle prescrizioni da parte dei medici di cannabis ad uso medico. Purtroppo – sottolinea l’assessore – non sempre lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, l’unico autorizzato per legge alla fornitura, riesce a soddisfare tempestivamente tutte le richieste”. Richiesto, in conclusione, al Ministero della Salute, di individuare e autorizzare altri enti alla produzione dei farmaci.