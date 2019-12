Sanna Meira, bellezza esplosiva e forme da capogiro

La maggiorata brasiliana ha trovato...l'America: vive a New York ed è una diva dei social

Probabilmente avrebbe dovuto vivere negli anni 50 o al più nei primi anni 60, quelli in cui le maggiorate spopolavano al cinema e sulle riviste, incarnando il modello di bellezza femminile ideale.

A dire il vero, comunque, il successo non le manca neppure oggi. Di estimatori delle forme generose, infatti, il mondo è pieno e una come Sanna Meira non lascia indifferente proprio nessuno.

La giunonica modella brasiliana ha fatto successo negli Stati Uniti, risiede stabilmente a New York ed è una diva dei social. Il perché? Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, tutto tempestato di scatti che parlano da soli.