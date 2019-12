Sanremo, 30enne torinese trovato morto su un piccolo yacht ormeggiato

Aperte le indagini sulle cause del decesso: infarto l'ipotesi più probabile, non si esclude un'overdose

Giallo a Sanremo: un meccanico torinese, di 30 anni, è stato trovato morto in un piccolo yacht ormeggiato al Portosole. In corso le indagini: l’ipotesi più quotata è quella di un infarto, ma non è escluso il decesso per overdose.

DISPOSTA L’AUTOPSIA

La magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, trovato ieri sera dopo l’allarme del proprietario dell’imbarcazione, al momento sotto sequestro. Alcune voci confermano, inoltre, che la vittima si fosse recata al pronto soccorso nei giorni precedenti alla morte, lamentando un dolore al petto.